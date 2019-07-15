Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млнКоммерсантъ вчера в 21:43

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
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с чего всё началось

Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.
Известиявчера в 17:02

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В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Известиявчера в 19:03

СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым

РБКвчера в 23:27

Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:46

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Коммерсантъвчера в 21:43

На Ближнем Востоке захотели вложить в Крым 500 миллионов евро

Lenta.ruвчера в 20:09

Бахрейн инвестирует в Крым €500 млн

Газета.Ruвчера в 19:35

СМИ: Компания из Бахрейна готова инвестировать в Крым €500 млн

RT на русском02:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
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Внеплановая проверка тюменского медцентра выявила финансовые нарушения

Каждый месяц из оборота учреждения за счет незаконной схемы выводились значительные суммы, из категории средств от деятельности, которая приносит доход.
Обновлено в 02:12
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Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
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Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено вчера в 09:19
Общество

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного голубого барана

Первый детеныш редкого голубого барана, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы, родился в столичном зоопарке.
Обновлено в 01:42
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено вчера в 08:38
Наука

Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе

В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
Обновлено в 02:09
Футбол

«Манчестер Сити» второй день не может вылететь в Китай

«Манчестер Сити» не удаётся вылететь в Китай уже второй день.
Обновлено в 02:10
Космос

У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом

Обновлено вчера в 01:15
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Авто

АвтоВАЗ назвал главные преимущества двигателя Renault-Nissan H4Mk

Вариатор Jatco, который с недавних пор ставят на LADA XRay Cross, получил в пару 1,6-литровый двигатель альянса Renault-Nissan H4Mk.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

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Названы сроки примирения США и Huawei

США могут начать выдавать лицензии американским компаниям для возобновления торговли с китайской Huawei в ближайшие две-четыре недели.
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

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Hyundai Tucson для России получит новый мотор

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Хоккей

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
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Армия и оружие

ВМФ испытал систему управления с искусственным интеллектом

Вся информация собранная в командном пункте анализировалась при помощи автоматизированной системы управления, которая основана на элементах искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:47
Общество

Школьница из Красноярска придумала безопасные двери для детей

Обновлено в 01:13
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Столтенберг заявил о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у неё шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США.
Обновлено в 01:23
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Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических и психотропных лекарств на дому.
Обновлено в 02:05
Политика

Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Украине следует обновить своё представление о европейских ценностях.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
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