Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.

с чего всё началось

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Экономика На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.

Общество В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Происшествия В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.

Происшествия Суд приговорил экс-губернатора ЕАО Винникова к четырем годам условно Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил бывшего губернатора региона Александра Винникова к четырем годам колонии условно.

Политика Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции В Роспотребнадзоре отмечают, что за весь период действия санкций сотрудниками ведомства не допущено к ввозу в России через границы более 2,9 тысяч тонн запрещенной продукции.

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет» Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».

Гаджеты Huawei опубликовала тизер Honor 9X Еще в характеристиках указан аккумулятор с аккумулятором на 3900 мАч и работающий с оболочкой EMUI 9.0 на базе Android 9. Более подробная информация будет известна после представления Honor 9X в Китае 23 июля.

Экономика The Bell: ФНС заблокировала счета «Синергии» ФНС заблокировала операции по счетам шести компаниям, связанным с бизнес-школой и частным университетом в России «Синергия».

Происшествия В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось Состояние избитой в Ингушетии девочки серьезно улучшилось. В настоящее время проводится необходимое лечение.

Происшествия Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.

Экономика Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.

Происшествия Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.