Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млнКоммерсантъ вчера в 21:43

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
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с чего всё началось

Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.
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СМИ: Компания из Бахрейна готова инвестировать в Крым €500 млн

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«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

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Lenta.ruвчера в 20:09

Бахрейн инвестирует в Крым €500 млн

Газета.Ruвчера в 19:35

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Известиявчера в 19:03
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