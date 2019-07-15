Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.

с чего всё началось

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Интернет Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.

Происшествия В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Читой Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Происшествия Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.

Наука На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.

Происшествия Названа возможная причина смерти юного биатлониста в Крыму Возможной причина гибели члена юношеской сборной РФ по биатлону могла быть связана с проблемами сердечно-сосудистой системы, сообщили 15 июля в пресс-службе главного следственного управления по Крыму.

Происшествия На Алтае в реке выловили урну с прахом ветерана войны В Тальменском районе Алтайского края отдыхающие нашли в реке Чумыш урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына.

Экономика Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет» В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".

Происшествия Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.

Политика Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.

Политика В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Политика Россия поставила точку в вопросе передачи Курил Японии Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух островов южно-курильской гряды в рамках переговоров о мирном договоре и поставила в данном вопросе точку.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Политика Более 200 международных наблюдателей прибыли на Украину Украина приняла более 200 иностранных наблюдателей в преддверии внеочередных выборов в Верховную раду.

Общество Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Шоу-бизнес Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.

Политика Премьер-министр Грузии пообещал наказать всех виновных в беспорядках Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июля продолжается, и пообещал, что виновные не уйдут от ответственности.

Авто В России взлетели цены на машины Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.

Армия и оружие В Турцию прибыл восьмой самолет с С-400 В Анкару прибыл восьмой самолет с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем С-400.

Политика В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек Около тысячи человек принимают участие в незаконном митинге в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.