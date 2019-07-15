Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млнКоммерсантъ вчера в 21:43
Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
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с чего всё началось
Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.Известиявчера в 17:02
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Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье
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Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Актриса Мария Куликова прокомментировала слухи о своей болезни
Мария Куликова недавно была потрясена, прочитав в СМИ, что у нее диагностирована смертельная болезнь и находится она в тяжелейшем состоянии.
Обновлено в 02:04
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.
Обновлено вчера в 23:22
Гаджеты
В лондонском метро сфотографировали смартфон Google Pixel 4
Google Pixel 4 был замечен в лондонском метро.
Обновлено вчера в 09:50
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в Японском море
Учения обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, которые "осуществляли охранение опасного для плавания района, а также истребители, противолодочные самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации флота".
Обновлено вчера в 20:45
Экономика
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ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Экономика
«Яндекс.Такси» купит активы «Везет» и пойдет в регионы
В ближайшие три года компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») вложит около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах, сообщила пресс-служба «Яндекса» в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 04:14
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 01:11
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда
Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Политика
Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского
Обновлено в 04:06
Спорт
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Наука
Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности
Обновлено вчера в 00:08
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму
Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 03:21
Авто
Внедорожник-лимузин Cadillac Escalade ESV продадут на аукционе
На аукционе Mecum Auction, который пройдет с 15 по 17 августа, будет продан уникальный американский внедорожник Cadillac Escalade ESV, который был доработан компанией Lexani Motors.
Обновлено в 01:49
Музыка
Тереза Мэй станцевала и спела под хиты АВВА
Мэй ритмично двигала руками под хиты группы АВВА на известном британском музыкальном фестивале в Хенли.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, которые перевозили детей.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
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Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость
Как сообщил на еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Сын Филиппа Киркорова рассказал о прибавлении в их семье
Сын Филиппа Киркорова Мартин рассказал о прибавлении в их семье.
Обновлено в 05:34
Общество
Матвиенко поделилась с молодежью секретом счастья
Обновлено в 05:55