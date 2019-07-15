Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млнКоммерсантъ вчера в 21:43

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
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с чего всё началось

Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.
Известиявчера в 17:02

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СМИ: Компания из Бахрейна готова инвестировать в Крым €500 млн

RT на русском02:15

Бахрейн инвестирует в Крым €500 млн

Газета.Ruвчера в 19:35

Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:46

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Коммерсантъвчера в 21:43

На Ближнем Востоке захотели вложить в Крым 500 миллионов евро

Lenta.ruвчера в 20:09

СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым

РБКвчера в 23:27

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Известиявчера в 19:03
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Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ

Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье

В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Актриса Мария Куликова прокомментировала слухи о своей болезни

Мария Куликова недавно была потрясена, прочитав в СМИ, что у нее диагностирована смертельная болезнь и находится она в тяжелейшем состоянии.
Обновлено в 02:04
Политика

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.
Обновлено вчера в 23:22
Гаджеты

В лондонском метро сфотографировали смартфон Google Pixel 4

Google Pixel 4 был замечен в лондонском метро.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

В Екатеринбурге женщина заняла у знакомых 160 млн рублей и исчезла

Обновлено в 05:29
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в Японском море

Учения обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, которые "осуществляли охранение опасного для плавания района, а также истребители, противолодочные самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации флота".
Обновлено вчера в 20:45
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы «Везет» и пойдет в регионы

В ближайшие три года компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») вложит около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах, сообщила пресс-служба «Яндекса» в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 04:14
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда

Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Политика

Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского

Обновлено в 04:06
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Обнаженное фото молодой миллиардерши Кайли Дженнер смутило фанатов

Обновлено в 05:42
Наука

Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности

Обновлено вчера в 00:08
Политика

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму

Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 03:21
Общество

Куйвашев предложил провести музыкальный фестиваль на Универсиаде-2023

Обновлено в 04:37
Авто

Внедорожник-лимузин Cadillac Escalade ESV продадут на аукционе

На аукционе Mecum Auction, который пройдет с 15 по 17 августа, будет продан уникальный американский внедорожник Cadillac Escalade ESV, который был доработан компанией Lexani Motors.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Протестующие против свалки в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 05:35
Музыка

Тереза Мэй станцевала и спела под хиты АВВА

Мэй ритмично двигала руками под хиты группы АВВА на известном британском музыкальном фестивале в Хенли.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, которые перевозили детей.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Как сообщил на еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Сын Филиппа Киркорова рассказал о прибавлении в их семье

Сын Филиппа Киркорова Мартин рассказал о прибавлении в их семье.
Обновлено в 05:34
Общество

Матвиенко поделилась с молодежью секретом счастья

Обновлено в 05:55
Политика

Антон Шипулин подал документы для участия в довыборах в Госдуму

Обновлено в 02:40
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