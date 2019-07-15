Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.

с чего всё началось

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Армия и оружие Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160 В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.

Происшествия Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Политика Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на депутата грузинского парламента от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгия Ломиа, у сторон появился план.

Шоу-бизнес Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Политика Страны ЕС одобрили санкции против Турции Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с «незаконным» бурением у берегов Кипра, говорится в заявлении европейских министров, принятом на заседании в Брюсселе.

Экономика Счета бизнес-школы «Синергия» заблокированы налоговой службой Операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», заблокированы Федеральной налоговой службой из-за долгов перед бюджетом.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.

Общество Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.

Происшествия Двое детей погибли при купании на реке Лене Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести.

Кино Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Шоу-бизнес Опубликованы фото со свадьбы Африкантовой и Капаклы из «Дома-2» Подписчики Марины разделились на два лагеря: одним понравилось платье невесты, а другие его раскритиковали: Африкантова и Капаклы - одна из самых крепких пар на шоу "Дом-2".

Политика Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.

Политика МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Происшествия В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.

Политика В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.

Экономика «Яндекс.Такси» подберет конкурента О планах купить активы группы «Везет», включая программное обеспечение, колл-центры и мобильные приложения, «Яндекс.Такси» объявила 15 июля.

Политика МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде.

Общество В Орле врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку» Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.

Космос Эксперты зафиксировали открытие в инопланетный портал Речь идет об открытии какого-то таинственного портала, ведущего, по мнению уфологов, в другие миры.