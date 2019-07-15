Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млнКоммерсантъ вчера в 21:43
Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
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с чего всё началось
Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.Известиявчера в 17:02
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Армия и оружие
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Происшествия
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Экономика
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Обновлено в 13:28
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
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Общество
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Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 года
«Челси» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Двое детей погибли при купании на реке Лене
Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести.
Обновлено в 09:21
Кино
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Шоу-бизнес
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Подписчики Марины разделились на два лагеря: одним понравилось платье невесты, а другие его раскритиковали: Африкантова и Капаклы - одна из самых крепких пар на шоу "Дом-2".
Обновлено в 02:32
Политика
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Политика
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Общество
На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика
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Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
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Экономика
«Яндекс.Такси» подберет конкурента
О планах купить активы группы «Везет», включая программное обеспечение, колл-центры и мобильные приложения, «Яндекс.Такси» объявила 15 июля.
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Авто
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Обновлено в 03:12
Политика
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны
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Обновлено в 13:42
Общество
В Орле врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.
Обновлено в 10:31
Космос
Эксперты зафиксировали открытие в инопланетный портал
Речь идет об открытии какого-то таинственного портала, ведущего, по мнению уфологов, в другие миры.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Зеленский оставил Киев без военного парада на День независимости
В этом году День независимости Украина отметит возложением цветов и торжественными мероприятиями, но без военного парада.
Обновлено в 07:52