Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».

с чего всё началось

"Средний чек на школьный набор в июле 2019 года составил чуть более 10,7 тыс. рублей, что на 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - говорится в публикации. Уточняется, что оператор проанализировал данные о продажах, которые поступивли от более чем 800 тыс. онлайн-касс в России.

«Известия»: средняя цена школьного набора в июле выросла на 2%

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