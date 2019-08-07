Общество
«Известия»: средняя цена школьного набора в июле выросла на 2%ТАСС вчера в 20:55
"Средний чек на школьный набор в июле 2019 года составил чуть более 10,7 тыс. рублей, что на 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - говорится в публикации. Уточняется, что оператор проанализировал данные о продажах, которые поступивли от более чем 800 тыс. онлайн-касс в России.
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с чего всё началось
Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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