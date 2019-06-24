«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузахТАСС вчера в 20:26

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».

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Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия". Издание ссылается на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

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