Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузахТАСС вчера в 20:26
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия". Издание ссылается на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
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с чего всё началось
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
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