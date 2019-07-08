Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.

с чего всё началось

Фонд социального страхования (ФСС) планирует начать использование системы бонус-малус при расчете размера социальных страховых взносов. Об этом сообщила "Известиям" в понедельник пресс-служба фонда.

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