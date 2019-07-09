Экономика
Продажи на фармрынке России упалиREGNUM вчера в 21:09
Падение продаж на фармрынке России в первые пять месяцев 2019 г. составило 3,7% — по сравнению с предыдущим годом, пишет газета «Известия». Уточняется, что в этот период в 2019 году в России было продано лекарственных препаратов на 415 млрд рублей, или 2,1 млрд упаковок.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Объем российского фармрынка в январе–мае 2019 года составил 2,1 млрд упаковок лекарств на сумму 415 млрд рублей, указано в отчете DSM Group. Если сравнивать с ситуацией годом ранее, продажи в натуральном выражении сократились на 3,7%. Снижение произошло впервые с 2015 года.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Авто
Дилеры продали на Autospot.ru свыше 8 тысяч машин
Официальными дилеры с помощью портала реализовали более 8 тысяч машин на общую сумму 12,7 миллиарда рублей (+42%).
Обновлено в 03:50
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Чите пассажирка угнала такси, не дождавшись водителя
За помощью обратился водитель такси, который, взяв пассажирку, по дороге заехал в магазин. Выйдя, он не обнаружил своей машины у входа.
Обновлено в 05:48
Политика
В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой
Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
Авторский коллектив просит за свое творение 3,2 миллиона рублей.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Обновлено в 04:45
Общество
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Политика
Венедиктов передал президенту Украины письмо мамы Вышинского
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов приехал в столицу Украины, чтобы передать президенту страны Владимиру Зеленскому письмо от матери арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко празднует день рождения дочери
Ростовская фотомодель Анастасия Костенко, а по совместительству супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 10 июля отмечает день рождения своей дочери Миланы, которой исполнился год.
Обновлено в 05:38
Наука
Ученые обнаружили способ менять группу крови
Канадские ученые обнаружили бактерию, которая способна превращать кровь группы А (второй) в нулевую группу (первую).
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Футбол
Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Политика
Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
Планируется, что Владимир Путин посетит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, а также выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019).
Обновлено вчера в 05:51
Экономика
Поставки самолётов Boeing сократились на 54%
Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
Минфин готов поддержать увеличение суммы ИИС 2-го типа при условии отказа от ИИС 1-го типа
Минфин готов поддержать увеличение суммы по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) второго типа (сумма инвестиций, доход с которой не облагается НДФЛ), при условии поэтапного отказа от ИИС первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет.
Обновлено в 05:50
Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год
Как отмечается в сопроводительных документах, закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и уточненного прогноза развития Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.
Обновлено в 04:34
Политика
В Кремле оценили шансы на возобновление полетов в Грузию
В Кремле уверены, что рано или поздно авиасообщение России и Грузии возобновится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала поклонникам о ремонте в новой квартире
В своем Instagram девушка решила поделиться радостью — оказывается, звезда начала ремонт в новой квартире и готова принимать поздравления от поклонников.
Обновлено в 05:22
Политика
Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
В Раду внесли поправки о наказании за непризнание Крыма частью Украины
В Верховную раду внесен законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание принадлежности Украине Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Армия и оружие
В Великобритании разрабатывается лазерное и радиочастотное оружие
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозе Минфина о росте доходов россиян
«В зоне риска» остается и прогноз Силуанова о росте ВВП в 2019 г. на 1,3%. Кудрин напомнил, что в I квартале экономика выросла на 0,5% в годовом измерении, а в сравнении с последним кварталом 2018 г. экономика показала снижение темпов роста.
Обновлено в 05:31
Здоровье
В МЧС рассказали, что нужно делать после укуса змеи
Сотрудники МЧС РФ рассказали, что делать при укусе змеи. В первую очередь нужно сразу обратиться за медицинской помощью.
Обновлено в 03:42
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35