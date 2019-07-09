Объем российского фармрынка в январе–мае 2019 года составил 2,1 млрд упаковок лекарств на сумму 415 млрд рублей, указано в отчете DSM Group. Если сравнивать с ситуацией годом ранее, продажи в натуральном выражении сократились на 3,7%. Снижение произошло впервые с 2015 года.

с чего всё началось

Падение продаж на фармрынке России в первые пять месяцев 2019 г. составило 3,7% — по сравнению с предыдущим годом, пишет газета «Известия». Уточняется, что в этот период в 2019 году в России было продано лекарственных препаратов на 415 млрд рублей, или 2,1 млрд упаковок.

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