В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.

с чего всё началось

По данным издания, с января по май 2019 года в России было продано 2,1 млрд упаковок лекарств на 415 млрд рублей. Несмотря на то, что финансовый показатель вырос на 1,2%, продажи в натуральном выражении сократились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«Известия»: россияне стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году

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