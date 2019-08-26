Экономика

RT на русскомRT на русском«Известия»: отделения «Почты России» могут стать магазинами и аптеками

«Почта России» попросила почти 85 млрд рублей из бюджета для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений.
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Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

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«Известия»: «Почта России» просит 85 млрд рублей на торговлю лекарствами и алкоголем

ТАССвчера в 19:53

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Известиявчера в 17:01
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