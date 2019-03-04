Экономика

«Известия»: ошибка может привести к дефициту алкоголя в РоссииГазета.Ru 21:26

Издание отмечает, что российские продавцы опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя из-за возможных ошибок в работе системы. Ранее Минздрав рассказал о планах по повышению возраста продажи крепкого алкоголя.
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Казенный сбой: продавцы опасаются дефицита спиртного

В разных регионах страны зафиксировано уже около десятка случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП, рассказали «Известиям» в АКОРТ. В ассоциации опасаются, что приостановки лицензий начнут принимать массовый характер.
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«Известия»: ошибка может привести к дефициту алкоголя в России

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URA.Ru19:19

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ТАСС18:29

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РЕН ТВ17:31

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