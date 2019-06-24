«Известия» назвали три основных способа утечки данных россиянФАН 01:11

В 2018 году в мире с атаками «внешних» злоумышленников было связано 21,9% дата-мошенничеств, в России –– 7,9%. Эксперты по информационной безопасности, опрошенные «Известиями», усомнились, что «бумажные» утечки доминируют в общем числе хищений конфиденциальных данных.

с чего всё началось

Как отметил руководитель аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев, есть три ключевых вида подобного мошенничества. Злоумышленники получают кредиты по данным третьих лиц, осуществляют нелегальный доступ к услугам и продают информацию под заказ.

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