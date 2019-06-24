Экономика

«Известия» назвали три основных способа утечки данных россиянФАН 01:11

Как отметил руководитель аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев, есть три ключевых вида подобного мошенничества. Злоумышленники получают кредиты по данным третьих лиц, осуществляют нелегальный доступ к услугам и продают информацию под заказ.
Читать в источнике
с чего всё началось

Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиян

В 2018 году в мире с атаками «внешних» злоумышленников было связано 21,9% дата-мошенничеств, в России –– 7,9%. Эксперты по информационной безопасности, опрошенные «Известиями», усомнились, что «бумажные» утечки доминируют в общем числе хищений конфиденциальных данных.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Утечка личных данных в России оказалась в три раза опаснее, чем в мире

Life.ru03:29

«Известия»: утечки данных в РФ оборачиваются мошенничеством в три раза чаще, чем в мире

ТАСС01:43

Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиян

Известиявчера в 17:01

«Известия» назвали три основных способа утечки данных россиян

ФАН01:11

InfoWatch рассказала, как «утекают» конфиденциальные данные граждан РФ

Красная веснавчера в 20:40

В России утечка персональных данных в три раза опаснее, чем в мире

РЕН ТВвчера в 17:53

Россиянам рассказали, как их персональные данные попадают в Сеть

Телеканал 360°01:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:45, Вашингтон
Общество

Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
Обновлено в 05:40
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

В Казахстане эвакуировали целый город из-за взрыва боеприпасов

Обновлено в 05:30
Авто

Mazda отзывает в России более 900 автомобилей

Японская компания Mazda отзывает с российского рынка 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, реализованных дилерами с апреля 2013 года по август 2018 года.
Обновлено в 04:38
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено 22 июня в 00:25
Энергетика

Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условиях

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти было бы целесообразно продлить на прежних условиях.
Обновлено в 03:26
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Энергетика

Остатков газа на Украине не хватит даже на месяц

Отмечается, что остатков газа не хватит даже на месяц.
Обновлено 22 июня в 21:46
Энергетика

Brent подорожала до $65,5 за баррель

За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Наука

В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком

Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Финансы

Bank of America: Трамп может девальвировать доллар

Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Ради жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов

Заметно сбросил вес, около 10 килограмм.
Обновлено в 05:20
Энергетика

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Появилось видео последствий драки на Урале с погибшим азербайджанцем

Обновлено в 05:28
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

Обновлено в 02:44
Футбол

Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса»

Обновлено в 03:53
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Технологии

Компьютеры россиян атаковал вирус, замаскированный под письма

Вирус, попадая в компьютер, шифрует файлы пользователя и требует выкуп за доступ к информации.
Обновлено в 05:14
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Общество

Большой театр меняет схему продажи билетов

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейских в Грозном

В пресс-службе МВД по региону установили, что нападавшим был житель Чеченской республики 1997 года рождения.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Политика

Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное