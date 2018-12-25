На некоторых федеральных дорогах планируется увеличить разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч. В первую очередь речь идет об участках трасс в Псковской области и Пермском крае, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.

с чего всё началось

На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росавтодор. В ведомстве отметили, что в первую очередь речь идет об участках дорог в Псковской области и Пермском крае.

Общество Общество Названо лучшее российское шампанское В категории игристые вина, произведенные классическим методом, лучшим стало розовое «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny, которое получило 84,9 балла.

Происшествия Происшествия Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.

Транспорт Транспорт «Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит

Транспорт Транспорт Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год «С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя», — заявили в ведомстве, уточнив, что движение запустят по двум полосам — по одной в каждом направлении.

Авто Авто Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).

Политика Политика В Украине увидели раздражитель для Запада Украина становится раздражителем для США и европейских стран.

Экономика Экономика Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.

Политика Политика Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Политика Политика В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме» Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".

Политика Политика Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Происшествия Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Культура Культура Кевин Спейси записал видеообращение в образе героя «Карточного домика» Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.

Экономика Экономика Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб «Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.

Политика Политика Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.

Происшествия Происшествия Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 281 человека Как минимум 281 человек погиб в результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии. Получили ранения — более тысячи.

Хоккей Хоккей В НХЛ признали 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала 600-ю шайбу в карьере форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим голом в 2018 году.

Политика Политика Американская торговая палата оценила активность компаний США в России Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко прокомментировал активность американских компаний в Российской Федерации на фоне напряжённых отношений между двумя странами.

Происшествия Происшествия В Хабаровском крае упал метеорит Как стало известно, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит.

Общество Общество «Росконтроль» назвал единственную безопасную семгу Эксперты «Росконтроля» в преддверии Нового года проверили соленую красную рыбу шести торговых марок.

Финансы Финансы Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Происшествия Происшествия Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.

Армия и оружие Армия и оружие Корвет «Громкий» передан Тихоокеанскому флоту Корвет «Громкий» передали в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник, 25 декабря.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent упала более чем на 6% Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.

Общество Общество На Сицилии активизировался вулкан Этна

Происшествия Происшествия ФСИН: В мордовской колонии использовали рабский труд женщин В ИК-14 УФСИН по Мордовии женщин принуждали к труду. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

Происшествия Происшествия Видео, как сын владельца «Уралкалия» зажигает после трагедии на шахте Видеозапись, как сын владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина 19-летний Никита зажигает на вечеринке в одном из московских ночных клубов с уральской красавицей, попало в сеть.

Происшествия Происшествия На Алтае пьяный депутат избил двух женщин и подростка Депутат райсовета Чемальского района Алтая после корпоратива в кафе избил подростка и двух женщин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экономика Экономика Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное дело Следственный комитет возбудил дело весной 2018 г. после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие», объяснил он: «Сейчас идет следствие».