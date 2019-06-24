Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократитсяКоммерсантъ вчера в 22:50
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. В документе указывается, что в настоящее время количество бюджетных мест составляет 518,4 тыс.
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с чего всё началось
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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