Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузахRT на русском 02:19
Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он пояснил, что меняется демография — начало расти количество выпускников школ.
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На самом деле, количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании.
с чего всё началось
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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