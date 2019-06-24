В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузахRT на русском 02:19

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

На самом деле, количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании.

Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он пояснил, что меняется демография — начало расти количество выпускников школ.

В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

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