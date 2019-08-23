Экономика
«Известия»: доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%ТАСС 03:32
Доля заемщиков по ипотеке младше 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина. По данным замминистра, в 2006-2008 годах этот показатель составлял только 20%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
За последние 10–12 лет выдача ипотеки россиянам младше 30 выросла с 20% в 2006–2008 годах до 55% в 2018-м, заявил «Известиям» Никита Стасишин. Это более 800 тыс. жилищных кредитов на сумму около 1,7 трлн рублей, подсчитали «Известия» по статистике ЦБ.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли
Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Зеленский надеется, что вопрос обмена решится в ближайшие дни
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с РФ и ожидает результатов в ближайшие дни.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Почти 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Калифорнии
В результате инцидента пострадали 27 человек. 13 из них доставлены в больницы. Поезд сошел с рельсов ночью в четверг, 22 августа.
Обновлено в 04:17
Технологии
Создано устройство для проверки товаров на подделки
В результате работы Entrupy по проверке товара на подлинность, покупатели смогут гарантированно приобрести оригинальный товар.
Обновлено в 03:36
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать акции оппозиции 31 августа
Обновлено вчера в 09:45
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре на складе свечей в Петербурге
Количество пострадавших при пожаре на складе свечей на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга увеличилось до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС на месте ЧП.
Обновлено вчера в 11:27
Единоборства
На бой Ковалева с Ярдом раскупили почти все билеты
Первую тысячу билетов раскупили менее чем за три дня. Всего в «Тракторе», где будет проходить бой, соберется порядка семи тысяч зрителей.
Обновлено в 04:00
Автоспорт
Одна команда может покинуть «Формулу-1» после 2021 года
Владелец «Хааса» Джин Хаас сообщил, что команда может покинуть «Формулу-1».
Обновлено в 04:14
Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить
Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу.
Обновлено в 04:13
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
Обновлено в 02:16
Гаджеты
Google рассказал о новой версии Android
Компания Google объявила, что решила отказаться от названий десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 01:50
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест 24-летнего Павла Устинова
Устинов, который отслужил во внутренних войсках, по версии следствия вывихнул плечо росгвардейцу на акции 3 августа на Пушкинской площади.
Обновлено в 00:03
Авто
Porsche показал интерьер нового электрокара Porsche Taycan
Презентация нового электрического автомобиля от Porsche состоится 4 сентября, а до этого времени компания подогревает интерес поклонников, публикуя изображения.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Нетаньяху развязал руки военным для противодействия Ирану
Приказ военным делать все необходимое для противостояния Ирану отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 04:13
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше.
Обновлено вчера в 23:13
Космос
Источник назвал возможную дату запуска к МКС Crew Dragon с экипажем
Запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 30 декабря.
Обновлено 21 августа в 21:57
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Twitter обжаловал в Верховном суде России штраф в 3 тысячи рублей
Верховный суд зарегистрировал жалобу представителя Twitter на штраф за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева заявила, что в 18 лет сын обязан будет от нее съехать
Сегодня единственный сын Алены Водонаевой Богдан отмечает свой день рождения.
Обновлено в 04:33