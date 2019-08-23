За последние 10–12 лет выдача ипотеки россиянам младше 30 выросла с 20% в 2006–2008 годах до 55% в 2018-м, заявил «Известиям» Никита Стасишин. Это более 800 тыс. жилищных кредитов на сумму около 1,7 трлн рублей, подсчитали «Известия» по статистике ЦБ.

с чего всё началось

Доля заемщиков по ипотеке младше 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина. По данным замминистра, в 2006-2008 годах этот показатель составлял только 20%.

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