Экономика

«Известия»: доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%ТАСС 03:32

Доля заемщиков по ипотеке младше 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина. По данным замминистра, в 2006-2008 годах этот показатель составлял только 20%.
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с чего всё началось

Вышли на жилплощадь: ипотека для молодых поставила рекорд

За последние 10–12 лет выдача ипотеки россиянам младше 30 выросла с 20% в 2006–2008 годах до 55% в 2018-м, заявил «Известиям» Никита Стасишин. Это более 800 тыс. жилищных кредитов на сумму около 1,7 трлн рублей, подсчитали «Известия» по статистике ЦБ.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Больше половины ипотечных кредитов получили россияне младше 30 лет

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Больше половина заемщиков по ипотеке моложе 30 лет

Комсомольская правда03:35

«Известия»: доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%

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Эксперты зафиксировали рост молодых ипотечников

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Россияне младше 30 лет установили рекорд по ипотечным кредитам

РЕН ТВвчера в 18:24

Вышли на жилплощадь: ипотека для молодых поставила рекорд

Известиявчера в 17:01
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