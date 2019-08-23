Экономика

«Известия»: доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%ТАСС 03:32

Доля заемщиков по ипотеке младше 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина. По данным замминистра, в 2006-2008 годах этот показатель составлял только 20%.
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с чего всё началось

Вышли на жилплощадь: ипотека для молодых поставила рекорд

За последние 10–12 лет выдача ипотеки россиянам младше 30 выросла с 20% в 2006–2008 годах до 55% в 2018-м, заявил «Известиям» Никита Стасишин. Это более 800 тыс. жилищных кредитов на сумму около 1,7 трлн рублей, подсчитали «Известия» по статистике ЦБ.
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Молодые люди стали лучше зарабатывать: о снижении возраста заемщиков

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Газета.Ru01:36

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Телеканал 360°вчера в 22:49

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РЕН ТВвчера в 18:24

Вышли на жилплощадь: ипотека для молодых поставила рекорд

Известиявчера в 17:01
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Общество

В России установлен рекорд по числу долгожителей

Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
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