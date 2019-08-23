Экономика

«Известия»: доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%ТАСС 03:32

Доля заемщиков по ипотеке младше 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина. По данным замминистра, в 2006-2008 годах этот показатель составлял только 20%.
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с чего всё началось

Вышли на жилплощадь: ипотека для молодых поставила рекорд

Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет — это максимальное значение с 2006 года, рассказал «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он связывает такую динамику с внедрением льготных программ.
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