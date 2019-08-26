Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичностьТАСС вчера в 23:30

Издание приводит также позицию Норвегии, которая высказывает сомнения в экономической целесообразности СМП и планирует провести проверку его соответствия экологическим стандартам. Это, в частности, сообщила глава норвежского МИД Ине Мари Эриксон Серейде.
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с чего всё началось

БезОсловно: Россия будет осваивать Севморпуть без участия Норвегии

Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам. Об этом «Известиям» заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде.
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