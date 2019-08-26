Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам. Об этом «Известиям» заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде.

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Власти Норвегии сомневаются в экономической целесообразности Северного морского пути и намерены провести его проверку на соответствие экологическим стандартам. Об этом "Известиям" заявила министр иностранных дел королевства Ине Мари Эриксон Серейде.

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