Видимо, участие Норвегии в проекте пока даже не обсуждается. Свои порты дороже России не нужно создавать новые порты на Шпицбергене для Северного морского пути, но следует озаботиться модернизацией уже существующих на арктическом побережье РФ.

с чего всё началось

Издание приводит также позицию Норвегии, которая высказывает сомнения в экономической целесообразности СМП и планирует провести проверку его соответствия экологическим стандартам. Это, в частности, сообщила глава норвежского МИД Ине Мари Эриксон Серейде.

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