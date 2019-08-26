Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичностьТАСС вчера в 23:30

Издание приводит также позицию Норвегии, которая высказывает сомнения в экономической целесообразности СМП и планирует провести проверку его соответствия экологическим стандартам. Это, в частности, сообщила глава норвежского МИД Ине Мари Эриксон Серейде.
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с чего всё началось

БезОсловно: Россия будет осваивать Севморпуть без участия Норвегии

Видимо, участие Норвегии в проекте пока даже не обсуждается. Свои порты дороже России не нужно создавать новые порты на Шпицбергене для Северного морского пути, но следует озаботиться модернизацией уже существующих на арктическом побережье РФ.
Известиявчера в 17:02

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Норвегия проведет проверку Севморпути

РИА Новостивчера в 20:29

Норвегия проверит Северный морской путь на экологичность

РБКвчера в 22:32

РФ не будет привлекать Норвегию к освоению Северного морского пути

Коммерсантъвчера в 22:20

Норвегия заявила о планах на Северный морской путь

URA.Ruвчера в 22:26

Норвегия засомневалась в целесообразности Севморпути

Lenta.ruвчера в 20:07

Россия продолжит осваивать Севморпуть без Норвегии

РЕН ТВвчера в 19:07

Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути

Известиявчера в 19:41
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Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 03:36
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Политика

Трамп заявил о готовности Китая к новым переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 26 августа Китай согласился на новые переговоры с Вашингтоном из-за торговой войны.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь

В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика

Glorax Development купил землю РЖД на Лиговском проспекте

Петербургский застройщик Glorax Development купила земельный участок РЖД на Лиговском проспекте.
Обновлено в 03:59
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском

Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой врезались на мотоцикле в дерево

Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров вместе с женой попал в аварию вместе, о чем сообщила его супруга Полина в своем Инстаграм.
Обновлено в 03:50
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Политика

Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

В Донбассе застрелился родственник высокопоставленного командира ВСУ

Родственник одного из военачальников украинской "операции Объединенных сил", военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ во время несения боевого дежурства под Волновахой покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

В Армении расследуют срыв поставок оружия из России

Правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело в связи с халатностью после срыва соглашения по поставку оружия из России, сообщает 26 августа РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Армении.
Обновлено в 03:59
Культура

Директор пермской оперы улетел на переговоры с Теодором Курентзисом

Исполнительный директор пермского театра оперы и балета Андрей Борисов отправился в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с дирижером Теодором Курентзисом.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

СПЧ предложит Путину вариант амнистии к 75-летию Победы

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено вчера в 10:04
Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье

Зенит проявляет интерес к полузащитнику Ренна Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato.
Обновлено в 03:01
Культура

Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта

Обновлено в 03:26
Политика

Трамп заявил, что не пожелал встречаться с Зарифом во время саммита G7

Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит Группы семи (G7), который проходит в Биаррице, однако встречаться с ним не пожелал.
Обновлено в 03:50
Технологии

Команда «Гида по сибирской кухне» наградила участников второго выпуска

Команда Гида по сибирской кухне посетила каждый ресторан, который представил блюдо в новом выпуске.
Обновлено в 03:59
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»

Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Тюмени машина сбила двух девушек

Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки

Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»

Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Помпео и Нетаньяху обсудили удары Израиля по иранским объектам в Сирии

Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили удары израильских ВВС по территории Сирии.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

В США произошел взрыв газа в торговом центре

В США произошел взрыв газа в торговом центре. В результате происшествия обрушилась часть конструкций и повреждены провода электропередач.
Обновлено вчера в 16:50
Технологии

Компания DarkMatter представила конкурс UAE Cybersecurity Research Award

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 26 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания DarkMatter Group, первый и единственный в регионе специалист по интегрированным цифровым и кибертрансформациям, представила инициативу UAE Cybersecurity Research Award (CRA), ориентированную на генерирование идей и концепций в сфере защиты умных городов по всему миру от будущих угроз кибербезопасности.
Обновлено в 03:30
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Экономика

Мост через Волгу с обходом Тольятти обойдется в 120 млрд рублей

Обновлено вчера в 17:15
Общество

Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих.
Обновлено в 02:55
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