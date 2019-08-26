Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичностьТАСС вчера в 23:30
Издание приводит также позицию Норвегии, которая высказывает сомнения в экономической целесообразности СМП и планирует провести проверку его соответствия экологическим стандартам. Это, в частности, сообщила глава норвежского МИД Ине Мари Эриксон Серейде.
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с чего всё началось
Видимо, участие Норвегии в проекте пока даже не обсуждается. Свои порты дороже России не нужно создавать новые порты на Шпицбергене для Северного морского пути, но следует озаботиться модернизацией уже существующих на арктическом побережье РФ.Известиявчера в 17:02
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Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 03:36
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к новым переговорам
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 26 августа Китай согласился на новые переговоры с Вашингтоном из-за торговой войны.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Glorax Development купил землю РЖД на Лиговском проспекте
Петербургский застройщик Glorax Development купила земельный участок РЖД на Лиговском проспекте.
Обновлено в 03:59
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой врезались на мотоцикле в дерево
Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров вместе с женой попал в аварию вместе, о чем сообщила его супруга Полина в своем Инстаграм.
Обновлено в 03:50
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
В Донбассе застрелился родственник высокопоставленного командира ВСУ
Родственник одного из военачальников украинской "операции Объединенных сил", военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ во время несения боевого дежурства под Волновахой покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
В Армении расследуют срыв поставок оружия из России
Правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело в связи с халатностью после срыва соглашения по поставку оружия из России, сообщает 26 августа РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Армении.
Обновлено в 03:59
Культура
Директор пермской оперы улетел на переговоры с Теодором Курентзисом
Исполнительный директор пермского театра оперы и балета Андрей Борисов отправился в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с дирижером Теодором Курентзисом.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
СПЧ предложит Путину вариант амнистии к 75-летию Победы
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено вчера в 10:04
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье
Зенит проявляет интерес к полузащитнику Ренна Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato.
Обновлено в 03:01
Культура
Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта
Обновлено в 03:26
Политика
Трамп заявил, что не пожелал встречаться с Зарифом во время саммита G7
Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит Группы семи (G7), который проходит в Биаррице, однако встречаться с ним не пожелал.
Обновлено в 03:50
Технологии
Команда «Гида по сибирской кухне» наградила участников второго выпуска
Команда Гида по сибирской кухне посетила каждый ресторан, который представил блюдо в новом выпуске.
Обновлено в 03:59
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Тюмени машина сбила двух девушек
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Помпео и Нетаньяху обсудили удары Израиля по иранским объектам в Сирии
Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили удары израильских ВВС по территории Сирии.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В США произошел взрыв газа в торговом центре
В США произошел взрыв газа в торговом центре. В результате происшествия обрушилась часть конструкций и повреждены провода электропередач.
Обновлено вчера в 16:50
Технологии
Компания DarkMatter представила конкурс UAE Cybersecurity Research Award
АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 26 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания DarkMatter Group, первый и единственный в регионе специалист по интегрированным цифровым и кибертрансформациям, представила инициативу UAE Cybersecurity Research Award (CRA), ориентированную на генерирование идей и концепций в сфере защиты умных городов по всему миру от будущих угроз кибербезопасности.
Обновлено в 03:30
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Экономика
Мост через Волгу с обходом Тольятти обойдется в 120 млрд рублей
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих
Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих.
Обновлено в 02:55