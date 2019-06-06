Энергетика
В России нашли способ удержать рост цен на бензинLenta.ru 02:21
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла способ сдержать рост цен на бензин. В ведомстве предложили ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже для независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чья доля на рынке составляет 10-15 процентов.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.Известиявчера в 17:01
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