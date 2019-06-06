В России нашли способ удержать рост цен на бензинLenta.ru 02:21

Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла способ сдержать рост цен на бензин. В ведомстве предложили ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже для независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чья доля на рынке составляет 10-15 процентов.

В России нашли способ удержать рост цен на бензин

Экономика Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.

Политика Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Политика Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса, передает ТАСС.

Авто Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.

Политика В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.

Политика Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.

Футбол Большинство клубов РПЛ выступило за увеличение числа участников чемпионата Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с 16 до 18.

Религия Православный мир празднует Вознесение Господне В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.

Общество Экстренное предупреждение в Новосибирске объявило МЧС Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует на 6 и 7 июня ливни, грозы, град, ветер до 18-23 м/с, с порывами до 25 м/с.

Политика В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.

Культура Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.

Экономика Кудрин поспорил с министром о российской экономике Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин разошлись в оценках перспектив роста российской экономики в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.

Политика В сентябре Медведев встретится с премьером Госсовета Китая Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в сентябре в Санкт-Петербурге.

Экономика США начали активно вкладывать деньги в Россию В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.

Общество Эвтаназия 17-летней голландки оказалась выдумкой Жительница Нидерландов Ноа Потховен, вопреки сообщениям СМИ, не прибегала к легальной в ее стране эвтаназии, а умерла у себя дома.

Футбол «Реал» практически согласовал трансфер Азара По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.

Происшествия В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.

Здоровье Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.