«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензинТАСС 01:06

Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

Экономика Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.

Здоровье Детство хотят продлить до 21 года "Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.

Общество В работе WhatsApp произошел сбой Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.

Здоровье Ученые определили количество шагов в день для продления жизни Американские ученые взялись подтвердить или опровергнуть миф о 10 000 шагах в день, которые необходимы для поддержания здоровья и продления жизни.

Кино Российская ЛГБТ-сеть потребовала бойкотировать фильм «Рокетмен» Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен» из‑за удаления из него прокатчиками сцен с гей-сексом и наркотиками.

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Футбол FA осудила поведение английских болельщиков в Португалии Футбольная ассоциация Англии (The FA) осудила поведение фанатов сборной Англии, устроивших беспорядки в Порту, сообщается в микроблоге пресс-службы организации в Twitter.

Кино Сериал «Чернобыль» стал самым популярным по версии IMDb Новый сериал «Чернобыль» производства HBO рассказывает о событиях произошедших на Чернобыльской АЭС в 1986 году, он стал самым популярным мини-сериалом в истории, согласно оценкам пользователей сайта Internet Movie Database (IMD).

Политика Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».

Единоборства Джошуа опроверг слухи о проблемах со здоровьем перед боем с Руисом Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа считает, что не должен винить посторонние факторы в своём поражении Энди Руису.

Экономика «Норникель» намерен поучаствовать в развитии Севморпути "Норильский никель" рассмотрит возможность участия в развитии Северного морского пути в связи с планируемым ростом производства, сообщил президент компании по итогам подписания на ПМЭФ-2019 соответствующего соглашение о намерениях, которое предусматривает рассмотрение возможности развития СМП.

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.

Авто Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.

Происшествия Легковой автомобиль врезался в жилой дом в Иванове Четыре человека погибли в результате ДТП в Иванове, где легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в жилой дом.

Гаджеты Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.

Политика Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Политика В Крыму украинца осудили за шпионаж Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.