ФАС предложила новый способ сдержать рост цен на бензинМосква 24 02:45

Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

с чего всё началось

ФАС предложила новый способ стабилизировать оптовые цены на бензин, пишут "Известия". Чтобы сдержать рост цен на топливо, необходимо упорядочить торговлю на бирже со стороны независимых НПЗ, считают в ФАС. Сейчас их доля на рынке составляет 10–15%.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.

Авто Jeep Wrangler послужил базой для создания экспедиционного внедорожника «Дочка» британского тюнинг-ателье Kahn Design – Chelsea Truck Company – построила эксклюзивный экспедиционный внедорожник Black Hawk Expedition Edition.

Общество ФБР обнародовало досье на снежного человека Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.

Происшествия В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.

Политика Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.

Здоровье Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.

Кино Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.

Политика Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault В конце мая стало известно, что Renault согласился провести переговоры с концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA) насчет слияния двух компаний с равным составом дольщиков — 50:50.

Авто Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.

Шоу-бизнес Ксения Собчак разделила людей на «дворняг» и «благородных» Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за попытку выделить среди массы людей "благородных" и противоположных им по характеру "дворняг".

Политика Рада проигнорировала законопроект Зеленского о незаконном обогащении Проект закона о незаконном обогащении чиновников, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не набрал необходимого количества голосов и не был включён в повестку дня парламента, сообщило 6 июня издание Liga.net.

Авто Haval объявил цену на новый кроссовер F7 Полный прайс-лист кроссовера F7 появится в ближайшее время, а пока обнародован ценник базового исполнения Comfort для моноприводной версии с турбомотором 1.5 (150 л.с. и 280 Н•м) и семиступенчатым преселективным «роботом» DCT.

Авто Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento Южно-корейский концерн KIA начал тестировать внедорожник Sorento обновленной генерации.

Политика Главы западных стран почтили память погибших при высадке в Нормандии Лидеры западных государств — членов антигитлеровской коалиции почтили память военнослужащих, погибших 6 июня 1944 года во время высадки союзников в Нормандии.

Хоккей Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.

Политика Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».

Общество Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысячи обращений, из которых 23,3 тысячи (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».

Экономика Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».

Экономика ЦБ готовит банк «Открытие» к продаже в 2021 году ЦБ РФ готовит к продаже банк "Открытие" в 2021 году. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Экономика Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

Политика В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.