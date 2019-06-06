Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензинТАСС 01:06
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено вчера в 11:18
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Общество
Бари Алибасова готовят к срочной операции
Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Общество
«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Происшествия
На Среднем Урале силовики пресекли сходку криминальных авторитетов
Представители криминального мира собрались в Екатеринбурге, в кафе «Комфорт» на Уралмаше, чтобы почтить его память.
Обновлено в 01:47
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика
Мобильная связь подорожала из-за отмены роуминга
По мнению экспертов, рост цен на сотовую связь произошел из-за отмены внутрисетевого роуминга и повышения НДС.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Путин сменил врио губернатора Астраханской области
Сергей Морозов был врио губернатора Астраханской области с сентября прошлого года.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие
США могут продать Тайваню вооружения на $2 млрд
Соединенные Штаты планируют продать Тайваню оружие на $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Обновлено в 02:53
Экономика
Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В базе ГИБДД произошел сбой по всей России
В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
В Омске сдавали в аренду земли, предназначенные для многодетных семей
В прокуратуре уточнили, что в 2018 году 15 земельных участков в Омске площадью 1 тыс. кв. м, которые предназначались для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального строительства, были переданы в долгосрочную аренду лицам, не имеющим такого статуса.
Обновлено в 01:02
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»
Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года, и устранении ее последствий.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Экономика
Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии
Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Интернет
Роскачество рассказало о составлении надежных паролей к аккаунтам
В Роскачестве дали рекомендации по составлению паролей к аккаунтам, который минимизируют риски их взломов.
Обновлено в 02:59
Политика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Политика
Контактная группа в Минске назвала дату прекращения огня на Донбассе
Нынешние представители украинской делегации ЛНР и ДНР "террористами" не называли.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Назарбаев рассказал о причинах отставки
Обновлено в 03:03
ЖКХ
Жители Антипихи полностью остались без водоснабжения
Утром 4 июня Силикатный завод остановил котельную и прекратил подавать горячую воду в дома Антипихи, где живут более 2,5 тысячи человек.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку
В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50