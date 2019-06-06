Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензинТАСС 01:06
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
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Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.Известиявчера в 17:01
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