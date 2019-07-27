Экономика

«Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигаретыТАСС вчера в 20:47

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия. Об этом пишет в субботу газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссиии (ЕЭК).
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с чего всё началось

Един на всех: в ЕАЭС утвердят общую ставку акциза на сигареты

Страны — участницы ЕАЭС уже через полгода могут подписать соглашение о единой ставке акциза на табачные изделия. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заметив, что проект документа (есть у «Известий») разослан странам-участницам.
Известиявчера в 17:01

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СМИ сообщили о планах ЕАЭС утвердить общую ставку акциза на сигареты

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ТАССвчера в 20:47

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Известиявчера в 17:01
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