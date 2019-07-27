Страны — участницы ЕАЭС уже через полгода могут подписать соглашение о единой ставке акциза на табачные изделия. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заметив, что проект документа (есть у «Известий») разослан странам-участницам.

с чего всё началось

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия. Об этом пишет в субботу газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссиии (ЕЭК).

Происшествия На Радищева водитель протаранил двери бара из-за шампанского В Екатеринбурге на Радищева, 25 рано утром, 27 июля, мужчина за рулем BMW X5 въехал во входную группу ночного клуба.

Происшествия В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.

Происшествия Полиция сообщила о задержании 295 человек в Москве Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что на Тверской улице в ходе несогласованного митинга было задержано 295 человек.

Происшествия Экс-главу правительства Астраханской области арестовали Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.

Религия В крестном ходе в Киеве приняли участие около 300 тысяч человек Около 300 тысяч человек приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в субботу, сообщил митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ Антоний.

Происшествия Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Космос Космический грузовой корабль Dragon прибыл на МКС Грузовой космический корабль Dragon доставил на МКС порядка 2,5 тонны груза. Об этом сообщается на сайте NASA.

Общество Жару в Москве сменят аномальные холода В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Экономика Счетная палата признала провал пенсионной системы в России Нынешняя пенсионная система работает неэффективно и не вызывает доверия у граждан.

Футбол Газизов: «„Уфа“ не тянет условия „Зенита“ по Заболотному» В пятницу, 26-го июля, генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что команда из Башкирии хочет пригласить в свои ряды форварда "Зенита" Антона Заболотного, однако подчеркнул, что финансовые требования команды с берегов Невы слишком велики для бюджета "Уфы".

Футбол «Краснодар» и «Сочи» огласили составы на игру Главные тренеры «Краснодара» и «Сочи» определились со стартовыми составами команд на матч третьего тура чемпионата России.

Космос НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.

Армия и оружие В Грузии стартовали учения НАТО и партнёров Agile Spirit 2019 В Грузии стартовали многонациональные военные учения Agile Spirit 2019 ("Проворный дух 2019"), в которых принимают участие 14 стран-членов НАТО и партнеров альянса, всего более 3 тысяч человек.

Происшествия Андрея Пивоварова задержали в Петербурге Сотрудники полиции днем 27 июля задержали координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова из-за заявления некой женщины.

Шоу-бизнес Бывшая жена Тимати назвала пол ребёнка Решетовой Экс-жена певца Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка от невесты Анастасии Решетовой.

Футбол Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака» Судейская бригада под руководством Михаила Вилкова приняла правильное решение, засчитав мяч "Тамбова" в ворота "Спартака" в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Интернет Официальное приложение WhatsApp появится на iPad Согласно источнику, WhatsApp отложил выпуск приложения для iPad, потому что сначала разработчик хотел изначально построить мультиплатформенную систему.

Экономика Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе.