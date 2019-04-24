Экономика
«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамидуТАСС вчера в 20:04
Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ. Об этом сообщил глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в опубликованном в среду интервью газете "Известия".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин дал старт новому СПГ-заводу
Обновлено в 09:20
Энергетика
Россия начала прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба»
Российская нефть, которая соответствует технологическим стандартам, начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» на ОАО «Нафтан».
Обновлено в 08:17
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Кино
Вышел трейлер «Вратаря галактики» с Евгением Мироновым
Обновлено в 08:51
Происшествия
На Обводном «КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате
Обновлено в 06:59
Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»
«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Энергетика
Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России
Ранее в среду, 24 апреля, стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено в 07:32
Футбол
Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов
Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Эр-Рияд обвинил хуситов в нежелании мирного урегулирования конфликта
Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман обвинил йеменских хуситов в нежелании мирного урегулирования конфликта, сообщает 24 апреля Reuters.
Обновлено в 08:36
Общество
Звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными
С 1 июня все звонки с таксофонов на городские номера по всей России станут бесплатными.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках встречи законодателей с президентом России Владимиром Путиным выступила с инициативой продлить программу по предоставлению материнского капитала до 2025 года.
Обновлено в 09:14
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Спартак» разгромил тульский «Арсенал» в молодежном первенстве
Московский "Спартак" в гостях разгромил тульский "Арсенал" в матче 25-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Кремль ответил на совет не встречаться Зеленскому с Путиным наедине
В Кремле ответили на совет, который был дан новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:02
Авто
Мантуров озвучил сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 08:25
Хоккей
Дауд: Овечкин сделает всё ради победы, а «Вашингтон» последует за ним
Решающая игра будет сыграна завтра, 25 апреля, на домашнем льду «Вашингтона».
Обновлено в 06:34
Транспорт
В ГИБДД предложили приравнять детей к прицепам
Глава ГИБДД России Михаил Черников внес инициативу по ограничениям скорости для тех водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 02:17
Экономика
Медведев призвал развивать систему маркировки в легкой промышленности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для развития легкой промышленности необходимо усиливать борьбу с контрафактной продукцией и для этого развивать систему маркировки товаров.
Обновлено в 07:24
Происшествия
СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых
Следствие попросило заключить в СИЗО трех высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии, задержанных по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родственников, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 06:23