«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамидуТАСС вчера в 20:04

Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ. Об этом сообщил глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в опубликованном в среду интервью газете "Известия".

«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду

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