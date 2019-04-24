Экономика
«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамидуТАСС вчера в 20:04
Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ. Об этом сообщил глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в опубликованном в среду интервью газете "Известия".
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Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, прибывает в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.
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Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено вчера в 10:39
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Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
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Политика
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Обновлено вчера в 20:00
Общество
В Японии приняли закон о компенсации жертвам принудительной стерилизации
Японский парламент принял закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации, которая практиковалась в стране с 1948 по 1996 годы и затрагивала людей с умственными отклонениям, психическими и серьезными наследственными заболеваниями.
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Завтрашний день сахалинского мусора
На сегодняшний день сбор мусора по центру Южно-Сахалинска увеличился в два раза от той цифры, которая планово предполагалась.
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Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
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Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Подмосковье
Пожар возник на свалке бытовых отходов "Сабурово" в городском округе Щелково Московской области.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Суд приостановил иск ВТБ к экс-владельцам «Трансаэро» на 250 млрд руб
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение приостановить производство по рассмотрению иска ВТБ о взыскании с бывшего руководства авиакомпании "Трансаэро" почти 250 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 12:24
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Минфин США не предоставил конгрессу данные по налогам Трампа
Минфин США не выполнил требование председателя комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса Ричарда Нила по налоговым декларациям американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:06
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Роберт Пальталлер уходит в отставку
Первый вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию.
Обновлено вчера в 22:53
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В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в кафе KFC, расположенном в торговом центре «Омега». На подростков упал рекламный щит.
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Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца.
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Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Гаджеты
Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км
В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах
В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
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Скончался оператор клипов Киркорова Сергей Дубровский
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Обновлено вчера в 20:15
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».
Обновлено вчера в 16:42
Экономика
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
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Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Мэй пригласила Зеленского в Британию
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Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено вчера в 13:33
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
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Происшествия
Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено вчера в 07:58
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
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