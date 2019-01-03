Происшествия

Извержение Этны: вулкан накопил энергию и «пополз»
Вести.Ru
07:22

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные итальянских геофизиков, магнитуда наиболее сильного из них составила 3,2. Этна как правило активизируется раз в год, и ее активность не представляет серьезной угрозы для населения, однако на этот раз специалисты предупреждают о "накоплении большой энергии", поэтому итальянское правительство ввело на острове чрезвычайное положение на 12 месяцев.
Вести.Ru07:22
с чего всё началось
В Бразилии примерно в 90 километрах от муниципалитета Тарауака произошло землетрясение магнитудой 6,8. Это следует из данных
 Геологической службы США.
Life.ru15:15

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В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8

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Извержение Этны: вулкан накопил энергию и «пополз»

Вести.Ru07:22
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