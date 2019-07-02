с чего всё началось

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата. Об этом сообщается на сайте Иркутского государственного университета (ИГУ). Специалисты географического факультета ИГУ провели анализ погодных и климатических факторов, которые привели к паводкам.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Политика Джабаров считает, что к протестам в Грузии привели внутренние проблемы Первопричиной последних протестов в Грузии стали внутренние проблемы, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Политика Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.

Политика Путин примет верительные грамоты у 18 послов в среду «Третьего июля 2019 года президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств», — говорится в сообщении Кремля.

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Футбол Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Экономика Медведев выделил 115 млн руб для развития паллиативной медпомощи Правительство распределило восьми регионам почти 115 миллионов рублей для развития системы паллиативной медицинской помощи.

Шоу-бизнес Меган Маркл выбросила новый ковер Меган Маркл и принц Гарри приказали выбросить роскошный ковер спустя всего несколько дней после того, как его положили.

Авто Обновленный Renault Sandero оказался похож на Megane R.S Свет на историю пролили бразильские коллеги, которые опубликовали "живые" фото обновлённого Sandero, на крышке багажника которого красуется бейдж R.S. Основное отличие "заряженного" Sandero R.S. от предшественника заключается в фонарях.

Гаджеты Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Армия и оружие Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.

Происшествия Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.

Политика Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.

Авто В сеть попали фотографии нового BMW X6 Изменилась и линия крыши – она стала еще более покатой. Фотографий салона купе-кроссовера пока нет.

Общество Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.

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Общество Мединский заявил, что начат процесс передачи ГЦСИ Пушкинскому музею Процесс передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) ГМИИ имени Пушкина начинается, все вопросы будут решены до конца года, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Происшествия В Боливии зафиксировали неизвестный смертельный вирус Боливия попросила экспертов других стран помочь в изучении пока неизвестного вируса, и на этот призыв уже откликнулись один специалист из Бразилии и двое из американского штата Джорджия.