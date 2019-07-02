с чего всё началось

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата. Об этом сообщается на сайте Иркутского государственного университета (ИГУ). Специалисты географического факультета ИГУ провели анализ погодных и климатических факторов, которые привели к паводкам.

Политика Путин поручил поднять зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС Президент России поручил правительству по итогам прямой линии повысить зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС до 24 000 рублей, а с 2020 года — до 32 000 рублей.

Происшествия В Саратове приезжий мужчина напал на полицейского в магазине В Саратове приезжий мужчина напал на сотрудника полиции, схватив его за шею. В результате нападения полицейский потерял сознание.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Авто Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.

Происшествия Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.

Политика Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Технологии Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.

Общество Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Общество ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Авто «АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.

Происшествия Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.

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