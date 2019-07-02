с чего всё началось

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата. Об этом сообщается на сайте Иркутского государственного университета (ИГУ). Специалисты географического факультета ИГУ провели анализ погодных и климатических факторов, которые привели к паводкам.

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