с чего всё началось

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата. Об этом сообщается на сайте Иркутского государственного университета (ИГУ). Специалисты географического факультета ИГУ провели анализ погодных и климатических факторов, которые привели к паводкам.

Политика Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Происшествия В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний "В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".

Путешествия Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Хоккей Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.

Футбол Быстров: «От Айртона в обороне толку, как от козла молока» Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров, выступающий на турнире в Австрии в качестве эксперта, оценил игру бразильского защитника красно-белых Айртона, отметив, что южноамериканский футболист бегает медленне, чем он в лучшие годы.

Происшествия Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.

Общество Роскачество проверило, полезен ли мультизерновой хлеб Повышенное содержание соли не позволяет назвать мультизерновой хлеб полезным продуктом, однако ему стоит отдать предпочтение перед обычным хлебом.

Технологии К 5G подключают стартапы В «Вымпелкоме» сообщили, что на территории фонда «Сколково» стартапы и крупные компании смогут протестировать свои сервисы во взаимодействии «с 5G-инфраструктурой» оператора и, возможно, заключить с ним партнерство.

Экономика Экспортеры услуг смогут вернуть НДС Предполагается, что НДС смогут компенсировать в том числе экспортеры транспортных и туристических услуг, услуг инжиниринга и IT.

Футбол Бенитес возглавил «Далянь Ифан» Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Общество ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.

Шоу-бизнес Николай Басков тяжело переживает смерть отца В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.

Политика Зеленского назвали невеждой в делегации Украины в ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Владимир Арьев прокомментировал конфликтную ситуацию между руководителем дипведомства Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским.

Энергетика Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.

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Спорт Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023 Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.

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Политика В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Гаджеты Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ об уходе Джони Айва Генеральный директор Apple Тим Кук остался крайне недоволен материалом The Wall Street Journal (WSJ), посвящённым уходу из компании главного дизайнера Джони Айва.