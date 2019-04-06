Футбол

Израильтянин в 73 года стал самым возрастным футболистом в историиRT на русском 04:59

Израильский вратарь «Ирони Йегуда» Исаак Хайик вошёл Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной игрок в истории футбола на профессиональном уровне. Об этом сообщает журналист Дерек Момоду.
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73-летний вратарь стал самым возрастным футболистом в мире, отыграв весь матч

Матч ТВ05:18

73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

Советский спорт05:14

73-летний израильтянин вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной футболист

Sports.ru03:37

73-летний вратарь вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной футболист

Спорт-Экспресс04:09

73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

Sport24.ru04:05

73-летний вратарь «Ирони Йегуда» стал самым возрастным игроком в истории футбола

Чемпионат03:59

Израильский голкипер стал самым возрастным футболистом в истории

Газета.Ru04:34
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Транспорт

До 2024 года в Петербурге построят шесть новых путепроводов

Обновлено в 05:56
Политика

Экс-премьер Украины оценил вероятность нового майдана после выборов

Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что майдана на Украине после президентских выборов не будет, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:58
Футбол

Мамаев перешел в 12-местную камеру ради возможности играть в футбол

Обновлено в 03:42
Происшествия

Наезд поезда на машину скорой помощи в Польше сняли на видео

В польском городе Пущиково (Великопольское воеводство) пассажирский поезд на полном ходу протаранил автомобиль скорой помощи, застрявший на переезде.
Обновлено в 03:17
Общество

Молодежные банды захватывают школы в стране

Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
Обновлено в 03:47
Футбол

Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с футболистом

Девушка лидера сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о знакомстве с футболистом.
Обновлено в 05:11
Политика

Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Boeing сократила производство проблемных лайнеров 737 MAX

Американская авиакомпания Boeing скорректировала производственный план по самолетам модели 737 MAX на фоне многочисленных проблем с эксплуатацией лайнеров.
Обновлено в 03:12
Транспорт

В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро

В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара

Обновлено в 05:03
Футбол

«Милан» поздравил Верховода с 60-летием

"Милан" не забыл о 60-м дне рождения своего бывшего игрока Пьетро Верховода и поздравил его с юбилеем.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Центральный рынок сгорел в Прокопьевске

К настоящему времени огонь ликвидирован. Днем в субботу, 6 апреля, около 13:30 в Прокопьевске вспыхнул Центральный рынок.
Обновлено в 04:44
Политика

Армию США признают террористической организацией вслед за КСИР

Иран не будет молчать в ответ на внесение США иранского Корпуса стражей Исламской Революции в список террористической организаций, заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Хишматоллы Фалахатпише.
Обновлено в 05:30
Политика

Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко

Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия

При обстреле Донецка со стороны ВСУ был ранен мужчина, заявили в СЦКК

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 05:32
Политика

Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:52
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей

Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Спартак» сыграет с ЦСКА в красных футболках

Обновлено в 04:48
Политика

Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов

Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
Обновлено в 04:13
Политика

Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии

Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Космос

На снимках Марса рассмотрели боевой топор и щиты

Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

В Китае закроют промпарк после взрыва на химзаводе

Власти городского округа Яньчэн восточной китайской провинции Цзянсу в ходе специального совещания приняли решение закрыть промышленный парк, где в конце марта произошел взрыв на химзаводе, унесший жизни 78 человек, говорится в заявлении администрации города, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 00:27
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Музыка

Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»

Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Политика

Лукашенко наградил Матвиенко орденом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Происшествия

В Удельном парке женщина выстрелила из пистолета в школьника

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, в ночь на 5 апреля во время прогулки с собакой в Удельном парке у школьника произошёл конфликт с неизвестной женщиной из-за стычки собак.
Обновлено в 05:08
Единоборства

Стал известен первый соперник Усика в супертяжелом весе

Бой пройдет 25 мая в американском Оксон-Хилле. Для Усика этот поединок станет первым в супертяжелом весе.
Обновлено вчера в 15:20
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