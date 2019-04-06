Израильтянин в 73 года стал самым возрастным футболистом в историиRT на русском 04:59

Израильский вратарь «Ирони Йегуда» Исаак Хайик вошёл Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной игрок в истории футбола на профессиональном уровне. Об этом сообщает журналист Дерек Момоду.

Израильтянин в 73 года стал самым возрастным футболистом в истории

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