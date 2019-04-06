Футбол
Израильтянин в 73 года стал самым возрастным футболистом в историиRT на русском 04:59
Израильский вратарь «Ирони Йегуда» Исаак Хайик вошёл Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной игрок в истории футбола на профессиональном уровне. Об этом сообщает журналист Дерек Момоду.
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Транспорт
До 2024 года в Петербурге построят шесть новых путепроводов
Обновлено в 05:56
Политика
Экс-премьер Украины оценил вероятность нового майдана после выборов
Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что майдана на Украине после президентских выборов не будет, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Наезд поезда на машину скорой помощи в Польше сняли на видео
В польском городе Пущиково (Великопольское воеводство) пассажирский поезд на полном ходу протаранил автомобиль скорой помощи, застрявший на переезде.
Обновлено в 03:17
Общество
Молодежные банды захватывают школы в стране
Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
Обновлено в 03:47
Футбол
Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с футболистом
Девушка лидера сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о знакомстве с футболистом.
Обновлено в 05:11
Политика
Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Boeing сократила производство проблемных лайнеров 737 MAX
Американская авиакомпания Boeing скорректировала производственный план по самолетам модели 737 MAX на фоне многочисленных проблем с эксплуатацией лайнеров.
Обновлено в 03:12
Транспорт
В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро
В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Футбол
«Милан» поздравил Верховода с 60-летием
"Милан" не забыл о 60-м дне рождения своего бывшего игрока Пьетро Верховода и поздравил его с юбилеем.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Центральный рынок сгорел в Прокопьевске
К настоящему времени огонь ликвидирован. Днем в субботу, 6 апреля, около 13:30 в Прокопьевске вспыхнул Центральный рынок.
Обновлено в 04:44
Политика
Армию США признают террористической организацией вслед за КСИР
Иран не будет молчать в ответ на внесение США иранского Корпуса стражей Исламской Революции в список террористической организаций, заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Хишматоллы Фалахатпише.
Обновлено в 05:30
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был ранен мужчина, заявили в СЦКК
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 05:32
Политика
Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:52
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей
Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в красных футболках
Обновлено в 04:48
Политика
Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов
Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
Обновлено в 04:13
Политика
Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии
Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Космос
На снимках Марса рассмотрели боевой топор и щиты
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
В Китае закроют промпарк после взрыва на химзаводе
Власти городского округа Яньчэн восточной китайской провинции Цзянсу в ходе специального совещания приняли решение закрыть промышленный парк, где в конце марта произошел взрыв на химзаводе, унесший жизни 78 человек, говорится в заявлении администрации города, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 00:27
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Лукашенко наградил Матвиенко орденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Происшествия
В Удельном парке женщина выстрелила из пистолета в школьника
Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, в ночь на 5 апреля во время прогулки с собакой в Удельном парке у школьника произошёл конфликт с неизвестной женщиной из-за стычки собак.
Обновлено в 05:08
Единоборства
Стал известен первый соперник Усика в супертяжелом весе
Бой пройдет 25 мая в американском Оксон-Хилле. Для Усика этот поединок станет первым в супертяжелом весе.
Обновлено вчера в 15:20