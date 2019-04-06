73-летний вратарь стал самым возрастным футболистом в историиТК Звезда 05:30

Вратаря израильского клуба «Ирони Йегуда» Исаака Хайика включили в Книгу рекордов Гиннеса. Как сообщает издание Ynet, 73-летний голкипер команды, которая выступает в одной из низших лиг страны, стал самым возрастным игроком, участвующим в матчах на профессиональном уровне.

73-летний вратарь стал самым возрастным футболистом в истории

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