Футбол
Израильский голкипер стал самым возрастным футболистом в историиГазета.Ru 04:34
Вратарь израильского клуба "Ирони Йегуда" Исаак Хайик включен в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Reuters. 73-летний голкипер команды, выступающей в одной из низших лиг страны, назван самым возрастным футболистом, который принимал участие в матчах на профессиональном уровне.
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