Армия и оружие

В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человекаRT на русском 07:56

В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека. Об этом информирует государственная радиостанция Kan. Отмечается, что одна из ракет взорвалась на территории завода в Ашкелоне.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В результате обстрела Израиля из сектора Газа погибли два человека

Коммерсантъ08:58

После массированного обстрела Израиля погибли два человека

Газета.Ru08:09

Два израильтянина погибли в воскресенье в результате запусков из сектора Газа

Московский Комсомолец07:40

Более 400 ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю за сутки

Телеканал 360°03:59

Израильская полиция сообщила о гибели мужчины от палестинской ракеты

Говорит Москва00:26

Израиль поразил 260 военных целей в секторе Газа в ответ на обстрелы

ТАСС07:14

Израиль отрицает причастность к гибели ребенка и его матери в секторе Газа

РИА Новости02:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:00, Ашберн
Происшествия

Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Обновлено в 07:25
Происшествия

Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП

В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Игры

В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Четверо человек погибли в Израиле и секторе Газа при обмене ударами

Четверо человек погибли в Израиле и секторе Газа при обмене ударами, передает радиостанция "Кан".
Обновлено в 08:20
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:26
Общество

Память красноармейцев почтили в столице Словакии

Прийти к мемориалу и отдать дань памяти советским солдатам пришли также депутаты Национального совета (парламента) Словакии, представители политических и общественных организаций, студенты местных вузов и школ.
Обновлено в 09:05
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Футбол

«ВТБ Арена» может стать лучшим спортивным объектом мира этого года

Стадион московского футбольного клуба Динамо «ВТБ-Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» стал одним из шести претендентов TheStadiumBusiness Awards на звание «Лучший спортивный объект года», сообщает 5 мая пресс-служба премии.
Обновлено в 08:11
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС

Израильские военные ликвидировали полевого командира движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Обновлено в 09:56
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

Обновлено в 09:03
Происшествия

В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом

Обновлено в 08:09
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери

Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.
Обновлено в 08:44
Политика

Неизвестные осквернили храм УПЦ

Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Игры

UBOAT — Симулятор окупился всего за час

Обновлено в 04:00
Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже

Корреспондент Виктория Иванова была избита полицейскими во время освещения уличных протестов на первомайской демонстрации в Париже.
Обновлено в 08:00
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сектор Газа
Регион в Государстве Палестина
Территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 км². Столица - город Газа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное