В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человекаRT на русском 07:56

В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека. Об этом информирует государственная радиостанция Kan. Отмечается, что одна из ракет взорвалась на территории завода в Ашкелоне.

В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека

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