Армия и оружие
В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человекаRT на русском 07:56
В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека. Об этом информирует государственная радиостанция Kan. Отмечается, что одна из ракет взорвалась на территории завода в Ашкелоне.
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Два израильтянина погибли в воскресенье в результате запусков из сектора Газа
Московский Комсомолец07:40
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