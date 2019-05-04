Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора ГазаРИА Новости вчера в 04:27

Израильские военные засекли в субботу пуски порядка 90 ракет из сектора Газа, перехватили "десятки" из них и отвечают авиаударами и огнем танков, сообщила армейская пресс-служба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 мая

Интерфакс01:53

Израиль отрицает причастность к гибели ребенка и его матери в секторе Газа

РИА Новости02:41

Израиль сообщил о пуске 400 ракет из сектора Газа за прошедший день

Коммерсантъ01:54

В армии Израиля сообщили об обстрелах со стороны Газы за ночь

Экономика сегодня01:18

Израильская полиция сообщила о гибели мужчины от палестинской ракеты

Говорит Москва00:26

В Армии Израиля заявили, что из Газы за сутки выпустили более 450 ракет

ТАСС03:27

Армия Израиля заявила о 430 пущенных ракетах из сектора Газа за сутки

РБК02:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Футбол

Фирмино не сыграет с «Барселоной»

Матч «Ливерпуль» – «Барселона» состоится во вторник, 7 мая, в 22:00 мск. Первая встреча завершилась крупной победой испанцев со счетом 3:0.
Обновлено в 02:28
Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Футбол

Находящийся в СИЗО Кокорин получит медаль

Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США

Обновлено в 01:45
Наука

Мы теряем мозг: выживает глупейший

Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев

Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданных в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено 03 мая в 05:18
Кино

Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»

Обновлено в 03:14
Политика

Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека

На предстоящих в июне нынешнего года будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

В Челябинске соберут первый боевой трактор

Обновлено вчера в 08:22
Авто

ЦОДД назвал среднюю продолжительность поездки на каршеринге

Обновлено в 03:37
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Космос

Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик

Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено вчера в 05:16
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

В Киевской области убит замначальника отделения полиции

Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Технологии

Внимательность и «цифровая гигиена»: как защититься от кибератак

Как итог — крупнейшие мировые компании теряют десятки миллионов долларов в год, отмечает Дорофеев.
Обновлено в 03:19
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Футбол

«Арсенал» обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом

Обновлено вчера в 13:56
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие

NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500

Американское издание The National interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Священника пригласили к певице МакSим в больницу

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

Олег Шатов: «Наконец-то вернемся в Лигу чемпионов и будем дальше штамповать победы»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился эмоциями от победы в чемпионате России.
Обновлено в 03:53
Кино

Иван-дурак русского поля экспериментов

Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера.
Обновлено в 03:22
Единоборства

Серроне победил Яквинту на турнире UFC 151

Главным событием стал поединок американских легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Общество

Количество детей в Японии упало до рекордного минимума с 1950 года

Количество детей в Японии упало до рекордного исторического минимума, пишет Japan Times со ссылкой на статистические данные.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Пугачева увидела пророческий сон о финалистах детского шоу «Голос»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, что ей приснилась судьба финалистов детского «Голоса».
Обновлено вчера в 21:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сектор Газа
Регион в Государстве Палестина
Территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 км². Столица - город Газа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное