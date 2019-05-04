Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора ГазаРИА Новости вчера в 04:27
Израильские военные засекли в субботу пуски порядка 90 ракет из сектора Газа, перехватили "десятки" из них и отвечают авиаударами и огнем танков, сообщила армейская пресс-служба.
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Единоборства
Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Футбол
Фирмино не сыграет с «Барселоной»
Матч «Ливерпуль» – «Барселона» состоится во вторник, 7 мая, в 22:00 мск. Первая встреча завершилась крупной победой испанцев со счетом 3:0.
Обновлено в 02:28
Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Футбол
Находящийся в СИЗО Кокорин получит медаль
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США
Обновлено в 01:45
Наука
Мы теряем мозг: выживает глупейший
Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев
Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданных в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено 03 мая в 05:18
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Обновлено в 03:14
Политика
Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека
На предстоящих в июне нынешнего года будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Обновлено вчера в 08:22
Авто
ЦОДД назвал среднюю продолжительность поездки на каршеринге
Обновлено в 03:37
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Технологии
Внимательность и «цифровая гигиена»: как защититься от кибератак
Как итог — крупнейшие мировые компании теряют десятки миллионов долларов в год, отмечает Дорофеев.
Обновлено в 03:19
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Футбол
«Арсенал» обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500
Американское издание The National interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Священника пригласили к певице МакSим в больницу
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Олег Шатов: «Наконец-то вернемся в Лигу чемпионов и будем дальше штамповать победы»
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился эмоциями от победы в чемпионате России.
Обновлено в 03:53
Кино
Иван-дурак русского поля экспериментов
Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера.
Обновлено в 03:22
Единоборства
Серроне победил Яквинту на турнире UFC 151
Главным событием стал поединок американских легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Общество
Количество детей в Японии упало до рекордного минимума с 1950 года
Количество детей в Японии упало до рекордного исторического минимума, пишет Japan Times со ссылкой на статистические данные.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Пугачева увидела пророческий сон о финалистах детского шоу «Голос»
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, что ей приснилась судьба финалистов детского «Голоса».
Обновлено вчера в 21:48