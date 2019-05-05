Израиль ответил на пуски ракет ударом по сектору ГазаRT на русском вчера в 06:06

В Армии обороны Израиля заявили о пусках 90 ракет со стороны сектора Газа. Также отмечается, что в ответ израильские самолёты нанесли удар по двум пусковым установкам на севере анклава.

Израиль ответил на пуски ракет ударом по сектору Газа

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