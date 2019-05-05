Армия и оружие

Израиль ответил на пуски ракет ударом по сектору ГазаRT на русском вчера в 06:06

В Армии обороны Израиля заявили о пусках 90 ракет со стороны сектора Газа. Также отмечается, что в ответ израильские самолёты нанесли удар по двум пусковым установкам на севере анклава.
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Более 400 ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю за сутки

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Сектор Газа
Регион в Государстве Палестина
Территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 км². Столица - город Газа.
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