Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора ГазаРИА Новости вчера в 03:43

Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба. Данные о пострадавших в результате получасового обстрела, сорвавшего месячное затишье, пока не поступали.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 мая

Интерфакс01:53

В Армии обороны Израиля заявили о 430 запущенных из сектора Газа ракетах

RT на русском00:51

Армия Израиля заявила о 430 пущенных ракетах из сектора Газа за сутки

РБК02:30

Израиль отрицает причастность к гибели ребенка и его матери в секторе Газа

РИА Новости02:41

В Армии Израиля заявили, что из Газы за сутки выпустили более 450 ракет

ТАСС03:27

В Израиле заявили о 430 выпущенных из сектора Газа ракетах

Российская газета03:21

Число запущенных из Газы ракет назвали в Израиле

Газета.Ruвчера в 18:16
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Поезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте рядом со станцией Дубровка в Челябинской области.
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В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
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В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

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Армия и оружие

Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Общество

Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать

Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
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Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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Сектор Газа
Регион в Государстве Палестина
Территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 км². Столица - город Газа.
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