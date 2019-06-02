Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по СирииLenta.ru 05:03

Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии. Военные утверждают, что ударили по позициям сирийских правительственных войск в ответ на пуски двух снарядов в направлении горы Хермон, которую контролирует Израиль.
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Биньямин Нетаньяху
Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикМосква 24 01:37

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Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

РИА Новости03:03

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Lenta.ru05:03

Израиль показал видео удара по Сирии

Газета.Ru07:26

Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

ТАСС05:36

Нетаньяху заявил о личном приказе ударить по Сирии

РБК06:13

Нетаньяху рассказал о личном приказе об ударе по Сирии

Известия01:31

Нетаньяху рассказал о решении нанести удар по Сирии в ответ на обстрел Голан

RT на русском01:09
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