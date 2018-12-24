с чего всё началось

Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.

Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией

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Армия и оружие Армия и оружие В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Армия и оружие Армия и оружие NI раскритиковал посла США за слова о российских Ту-160 Журнал The National Interest раскритиковал слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские Ту-160 с "музейными экспонатами".

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Армия и оружие Армия и оружие Американцы показали на видео кулак из пяти разных истребителей Во время учений "Оранжевое небо" представители ВВС США заставили пять разных истребителей держать строй, выполняя "миссию".

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Армия и оружие Армия и оружие Президент Египта сменил главу военной разведки За последние годы лидер страны сменил ряд высокопоставленных чиновников в Минобороны, МВД и Управлении общей разведки.

Армия и оружие Армия и оружие Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.

Армия и оружие Армия и оружие На Фрунзенской набережной сверили часы Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу пригласил на днях главных редакторов и руководителей российских средств массовой информации встретиться в военном ведомстве, чтобы сверить часы в преддверии Нового года и наметить планы взаимодействия, которое с каждым годом становится всё более интенсивным.