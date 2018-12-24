Израильские военные открыли огонь по группе вооруженных людей в демилитаризованной зоне на контролируемой Сирией части Голанских высот. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Армия Израиля открыла огонь по вооруженным людям на границе с Сирией

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