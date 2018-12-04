Армия и оружие
Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном
Израильские военные начали операцию на границе с ЛиваномРБК01:25
Израильские военные объявили о начале операции «Северный щит» с целью обнаружить и уничтожить трансграничные туннели, которые ливанское движение «Хезболла» прокладывает для тайной переброски боевиков на территорию Израиля.
РБК01:25
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу: выход США из ДРСМД укрепит российскую армию
«Рассматривались меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности», — констатировал Шойгу.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Военные корабли Украины приведены в боевую готовность
Ранее в боеготовность были приведены сотрудники Службы безопасности, а также соединения и части Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В Совфеде оценили призыв отправить корабли НАТО в Чёрное море
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление американского сенатора Джона Баррассо о том, что НАТО и США необходимо отправить корабли в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Около 500 военнослужащих пройдут курс горной подготовки в Таджикистане
В горах Таджикистана военнослужащие горного батальона 201-й военной базы пройдут курс горной подготовки на высоте 1500 метров над уровнем моря на полигоне Ляур.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Командующий Пятым флотом ВМС США покончил жизнь самоубийством
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Разведка ЛНР заметила в Донбассе солдат в форме НАТО
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Минобороны представит военный банкомат на колесах «КамАЗа»
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Подлодка «Северодвинск» поразила цель на расстоянии более 700 км
Отмечается, что расстояние между подлодкой и целью составляло более 700 км. Стрельбы прошли в рамках мероприятий по боевой подготовке.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
США отправляют авианосец в Персидский залив
Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что доступ Ирана к технологиям баллистических ракет привёл к тому, что теперь американские авианосцы больше не смогут действовать в Персидском заливе свободно.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Три истребителя-перехватчика МиГ-31БМ усилили авиаполк в Перми
Авиаполк Центрального военного округа (ЦВО), находящийся в Пермском крае, получил три модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ в рамках гособоронзаказа.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Новый «Спрут-СДМ-1» для ВДВ выйдет на госиспытания в 2019 году
Минобороны РФ проведет госиспытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ-1" в следующем году, они включены в запланированные мероприятия на 2019 год, сообщает департамент информации Минобороны РФ.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Министры стран НАТО решили обсудить керченский инцидент
Ситуацию вокруг инцидента в Керченском проливе сегодня обсудят в Брюсселе. Там открывается встреча министров иностранных дел стран НАТО.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Российская армия получит уникальный противошпионский комплекс
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Летчики-инструкторы российской авиабазы в Армении учат молодых летчиков полетам в условиях высокогорья
Обновлено в 03:27