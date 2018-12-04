Израильские военные объявили о начале операции «Северный щит» с целью обнаружить и уничтожить трансграничные туннели, которые ливанское движение «Хезболла» прокладывает для тайной переброски боевиков на территорию Израиля.

Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу: выход США из ДРСМД укрепит российскую армию «Рассматривались меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности», — констатировал Шойгу.

Армия и оружие Армия и оружие Военные корабли Украины приведены в боевую готовность Ранее в боеготовность были приведены сотрудники Службы безопасности, а также соединения и части Вооружённых сил Украины.

Армия и оружие Армия и оружие В Совфеде оценили призыв отправить корабли НАТО в Чёрное море Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление американского сенатора Джона Баррассо о том, что НАТО и США необходимо отправить корабли в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».

Армия и оружие Армия и оружие Около 500 военнослужащих пройдут курс горной подготовки в Таджикистане В горах Таджикистана военнослужащие горного батальона 201-й военной базы пройдут курс горной подготовки на высоте 1500 метров над уровнем моря на полигоне Ляур.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий Пятым флотом ВМС США покончил жизнь самоубийством

Армия и оружие Армия и оружие Разведка ЛНР заметила в Донбассе солдат в форме НАТО

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представит военный банкомат на колесах «КамАЗа»

Армия и оружие Армия и оружие Подлодка «Северодвинск» поразила цель на расстоянии более 700 км Отмечается, что расстояние между подлодкой и целью составляло более 700 км. Стрельбы прошли в рамках мероприятий по боевой подготовке.

Армия и оружие Армия и оружие США отправляют авианосец в Персидский залив Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что доступ Ирана к технологиям баллистических ракет привёл к тому, что теперь американские авианосцы больше не смогут действовать в Персидском заливе свободно.

Армия и оружие Армия и оружие Три истребителя-перехватчика МиГ-31БМ усилили авиаполк в Перми Авиаполк Центрального военного округа (ЦВО), находящийся в Пермском крае, получил три модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ в рамках гособоронзаказа.

Армия и оружие Армия и оружие Новый «Спрут-СДМ-1» для ВДВ выйдет на госиспытания в 2019 году Минобороны РФ проведет госиспытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ-1" в следующем году, они включены в запланированные мероприятия на 2019 год, сообщает департамент информации Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь

Армия и оружие Армия и оружие Министры стран НАТО решили обсудить керченский инцидент Ситуацию вокруг инцидента в Керченском проливе сегодня обсудят в Брюсселе. Там открывается встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия получит уникальный противошпионский комплекс