Армия и оружие

Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном
РБК
01:25

Израильские военные объявили о начале операции «Северный щит» с целью обнаружить и уничтожить трансграничные туннели, которые ливанское движение «Хезболла» прокладывает для тайной переброски боевиков на территорию Израиля.
РБК01:25

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Премьер Израиля уведомил госсекретаря США об операции против тоннелей «Хезболлах»

ТАСС06:37

Израильская армия начала операцию «Северный щит» на границе с Ливаном

RT на русском06:28

Армия Израиля обнаружила первый туннель «Хезболлах» на границе с Ливаном

Российская газета07:20

Израиль начал операцию «Северный щит» на границе с Ливаном

РИА Новости01:36

Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном

РБК01:25

Израиль объявил о начале операции против «Хезболлы» на границе с Ливаном

Коммерсантъ01:12

Израиль начал военную операцию «Северный щит» на границе с Ливаном

Газета.Ru00:48
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу: выход США из ДРСМД укрепит российскую армию

«Рассматривались меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности», — констатировал Шойгу.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Военные корабли Украины приведены в боевую готовность

Ранее в боеготовность были приведены сотрудники Службы безопасности, а также соединения и части Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

В Совфеде оценили призыв отправить корабли НАТО в Чёрное море

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление американского сенатора Джона Баррассо о том, что НАТО и США необходимо отправить корабли в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Около 500 военнослужащих пройдут курс горной подготовки в Таджикистане

В горах Таджикистана военнослужащие горного батальона 201-й военной базы пройдут курс горной подготовки на высоте 1500 метров над уровнем моря на полигоне Ляур.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Командующий Пятым флотом ВМС США покончил жизнь самоубийством

Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Разведка ЛНР заметила в Донбассе солдат в форме НАТО

Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Минобороны представит военный банкомат на колесах «КамАЗа»

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Подлодка «Северодвинск» поразила цель на расстоянии более 700 км

Отмечается, что расстояние между подлодкой и целью составляло более 700 км. Стрельбы прошли в рамках мероприятий по боевой подготовке.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

США отправляют авианосец в Персидский залив

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что доступ Ирана к технологиям баллистических ракет привёл к тому, что теперь американские авианосцы больше не смогут действовать в Персидском заливе свободно.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Три истребителя-перехватчика МиГ-31БМ усилили авиаполк в Перми

Авиаполк Центрального военного округа (ЦВО), находящийся в Пермском крае, получил три модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ в рамках гособоронзаказа.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Новый «Спрут-СДМ-1» для ВДВ выйдет на госиспытания в 2019 году

Минобороны РФ проведет госиспытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ-1" в следующем году, они включены в запланированные мероприятия на 2019 год, сообщает департамент информации Минобороны РФ.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь

Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Министры стран НАТО решили обсудить керченский инцидент

Ситуацию вокруг инцидента в Керченском проливе сегодня обсудят в Брюсселе. Там открывается встреча министров иностранных дел стран НАТО.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Российская армия получит уникальный противошпионский комплекс

Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Летчики-инструкторы российской авиабазы в Армении учат молодых летчиков полетам в условиях высокогорья

Обновлено в 03:27
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