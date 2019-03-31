Армия и оружие

Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрелLenta.ru вчера в 23:47

Израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в Twitter. Военнослужащие зафиксировали из Газы пять пусков ракет.
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Израильские танки атаковали посты боевиков в ответ на обстрел из Газы

Российская газетавчера в 21:42

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Газета.Ru02:10

Израильские танки атаковали посты боевиков в ответ на обстрел из Газы

РИА Новостивчера в 22:53

Израильские танки открыли огонь по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

ТАССвчера в 21:29

Танки Израиля начали атаку боевиков в ответ на обстрел из сектора Газа

Комсомольская правда01:33

Армия Израиля засекла запуски ракет из сектора Газа после многотысячной акции протеста

Коммерсантъвчера в 18:32

Израильские танки атаковали посты ХАМАС

RT на русскомвчера в 21:29
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Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
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Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
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На Украине начался первый тур президентских выборов.
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В Одессе автомобиль сбил трех солдат Нацгвардии

Автомобиль с европейскими номерами в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента, один военный погиб, двое госпитализированы, сообщил в субботу председатель Нацполиции Сергей Князев.
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Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
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Пять человек погибли из-за столкновения 15 автомобилей в Мексике

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Больше половины бизнесменов в России считают конкуренцию очень высокой

Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.
Обновлено вчера в 12:25
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С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено 29 марта в 00:39
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СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Автоспорт

Квят умолчал о деталях срыва решающей попытки в квалификации

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят не раскрыл детали причин, по которым сорвалась его вторая попытка во втором сегменте квалификации Гран-при Бахрейна "Формулы-1", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
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Знаменитый певец Адам Левин продает Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

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С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
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КНДР назвала терактом нападение на посольство в Мадриде

КНДР впервые официально прокомментировала нападение на посольство в Мадриде.
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Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиениях

Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт".
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Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
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СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

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В Германии освободили задержанных по подозрению в подготовке теракта

Власти Германии распорядились освободить всех задержанных в ходе антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг, которых подозревали в подготовке теракта.
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В Елизовском районе Камчатки вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 2,3 км.
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Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено вчера в 16:30
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Сектор Газа
Регион в Государстве Палестина
Территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 км². Столица - город Газа.
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