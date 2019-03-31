Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрелLenta.ru вчера в 23:47

Израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в Twitter. Военнослужащие зафиксировали из Газы пять пусков ракет.

Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

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